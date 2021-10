Venerdì 1 Ottobre 2021, 07:11

PERUGIA La fase di contenimento dell’epidemia si consolida secondo il report del Nucleo epidemiologico regionale che anche per l’ultima settimana rileva una maggiore distribuzione di casi tra i più giovani, ma con valori in diminuzione. Un trend che riguarda tutte le età, tranne gli over 90. Anche l’ultimo bollettino, relativo allo screening di mercoledì, conferma tale tendenza, con 57 nuovi contagi e una media mobile scesa a 43,1, il dato più basso dal 20 luglio. Intanto, con oltre l’80% di immunizzati, la campagna vaccinale prosegue puntando sulle terze dosi per le quali da ieri la Regione ha iniziato a “convocare” gli over 80.

Considerando la settimana che si è chiusa il 28 settembre, tutti gli indicatori dell’epidemia sono in calo, dalla media mobile a sette giorni dei contagi, ormai sotto 50, all'incidenza settimanale, pari a 38 casi per 100.000 abitanti. «Un andamento in linea con quello medio nazionale», spiegano gli esperti del Nucleo epidemiologico. Pur con minime oscillazioni, l’indice di replicazione diagnostica resta inferiore a uno. “Descrive l’intensità dello sviluppo della frequenza di casi riconosciuti come positivi nella popolazione – si legge nel report - ed è calcolato in base alla data della diagnosi di positività». L’ultima stima è pari a 0,78, dato riferito alla settimana 22-28 settembre. Ieri intanto, altri 57 contagi ma con un monte tamponi in calo rispetto ai giorni precedenti: ne consegue che l’incidenza dei positivi è risalita all’1%, antigenici compresi, al 3% considerando i soli molecolari, ma con una media mobile in calo al 2,3%.

Buone notizie a livello territoriale, con tutti i distretti sanitari che vantano un’incidenza sotto i 100 casi e solo Orvieto e Spoleto presentano un dato bel al di sopra di 50. Dopo i cluster estivi, incidenza a zero in Valnerina, a 20 casi per 100mila abitanti nella Media valle del Tevere. Un andamento che può essere sovrapposto a quello per età, visto che quasi tutte le fasce presentano curve in discesa, pur con un andamento oscillante legato alla scarsa numerosità dei casi. Tra gli under 18 solo tra i bimbi sotto i due anni si osserva un andamento fluttuante, rispetto al chiaro trend discendente delle altre fasce. Discorso simile nella classe 19-69 anni nella quale si assiste a una lieve risalita in quella 60-69 mentre quella 19-24 anni presenta un andamento piuttosto stabile: solo la classe 25-44 anni presenta un’incidenza vicina ai 50 casi per 100mila abitanti. Tra gli over 70, dopo il 20 settembre è stata rilevata una risalita dell’incidenza tra gli over 90, con valori compresi tra 50 e 100 casi per 100mila abitanti. «Si tratta di naturali oscillazioni di un dato riferito a una popolazione numericamente piccola», spiega l’epidemiologa Carla Bietta. «Un dato che non preoccupa anche se come sempre continuiamo a monitorare». Sotto controllo gli indicatori di gravità: al 30 settembre mattina risultano 45 ospedalizzati, 42 (-2) in area medica, 3 (+1) in intensiva; un solo caso letale negli ultimi sette giorni.

Intanto, ha superato l’80% la quota di umbri con più di 12 anni che hanno completato il ciclo vaccinale, secondo i dati aggiornati al 29 settembre, pari a oltre 633mila assistiti, compresi i quasi 20mila assistiti ex positivi, immunizzati con unica dose. Viceversa sono scesi a poco più di 120mila i soggetti vaccinabili ma privi di copertura, il 15,25% della popolazione. Dal 20 al 29 settembre sono state inoltre iniettate 2.587 terze dosi per la cui somministrazione agli ultraottantenni sono partiti i primi sms con appuntamento dal 2 ottobre negli hub territoriali: i fragili, invece, saranno trattati a domicilio. Si parte con chi ha concluso il ciclo primario sei mesi fa. Parallelamente, la dose aggiuntiva sarà iniettata ai 2.429 ospiti e ai circa 2.600 operatori delle Rsa, mentre nei centri vaccinali ospedalieri prosegue la somministrazione della terza dose ai soggetti ultra fragili.