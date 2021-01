Covid, il bollettino del lunedì: altre sei vittime del virus

PERUGIA - Scendono i nuovi positivi accertati nell'ultimo bollettino regioonale: 66 su 34.135 totali, a fronte di meno tamponi analizzati, 473. Dati facilmente interpretabili alla luce della giornata di lunedì che risente di un minor numero di tamponi eseguiti nel fine settimana.

Il tasso di positività è in risalita al 13,9 per cento (domenica era il 7,2) come succede sempre dopo un giorno festivo. I guariti in Umbria sono stati 140 e i morti sei. Gli attualmente positivi sono ora 5.032, 80 meno di ieri. Registrati nove ricoverati in più, 347, mentre rimane invariato, 47 il numero dei pazienti nelle terapie intensive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA