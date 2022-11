Covid beffardo, Iannarilli negativo ma ora è positivo Raùl Moro

Non si fa in tempo a tirare un sospiro di sollievo per un calciatore tornato negativo, che ne arriva un altro positivo. Il Covid è tornato nello spogliatoio della Ternana dopo parecchi mesi in cui non c'era stata più una sola situazione di positività. Stavolta, se ne sono registrate due nella stessa settimana. Ora, infatti, risulta un test positivo anche per il fantasista spagnolo Raùl Moro. Cosa che guasta la festa legata al recupero del portiere Antony Iannarilli, tornato invece negativo due giorni dopo la positività rilevata. Per uno che guarisce, un altro che lo prende. E così, la situazione della Ternana resta di un positivo. Raùl Moro è stato messo in isolamento, in attesa che pure lui torni negativo. Iannarilli, dopo le visite si rito, è tornato in gruppo. La sosta del campionato di serie B, almeno, arriva a dare più tempo anche per superare queste positività. Per il resto, nella seduta di allenamento che il tecnico Cristiano Lucarelli ha fatto sostenere alla sua squadra all'antistadio Taddei, si notano miglioramenti per Francesco Di Tacchio, recentemente colpito da un infortunio di basso grado all'adduttore. Dopo tre giorni di stop e terapie, il centrocampista tranese delle Fere ha ricominciato a lavorare, sebbene in maniera differenziata. Buon segno, però. Differenziato anche per Titas Krapikas, Niccolò Corrado e Mamadou Coulibaly. Riguardo a questi ultimi tre, si dovrà valutare solo nella settimana successiva le probabilità di un possibile recupero in vista della trasferta di Pisa. La settimana della sosta, intanto, si conclude con l'allenamento mattutino del sabato, prima del riposo domenicale. La Ternana lavora a porte chiuse.