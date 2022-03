Domenica 13 Marzo 2022, 08:22 - Ultimo aggiornamento: 08:42

PERUGIA Le due province umbre nella top ten nazionale della nuova ondata Covid per la repentina progressione dei contagi registrati nell’ultima settimana. Lo indicano i dati elaborati dal matematico Giovanni Sebastiani che parla di «rapida diffusione dei contagi in tutto il Paese». Un fenomeno che a livello regionale interessa 48 comuni che presentano un’incidenza settimanale superiore a 1.000 casi per 100mila abitanti. Anche ieri, infatti, un dato giornaliero consistente, con 1.714 nuove diagnosi e 9 degenti Covid in più.

Per l’avanzata dei contagi subita nell’ultima settimana, Perugia è quarta in Italia, con l’incidenza cresciuta del 71% e portatasi a 1.040 casi per 100mila abitanti. Solo Catanzaro, Sassari e Agrigento segnano un aumento superiore mentre Terni, col +54% e un’incidenza pari a 930, si posiziona al nono posto. Lo indicano i calcoli del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). L’accademico parla di «grande velocità di diffusione, seppure al momento non descrivibile e quantificabile attraverso un modello esponenziale». Un’avanzata sostenuta dalla sotto-variante Omicron BA.2 che in Umbria è stata osservata prima che altrove, grazie al sequenziamento effettuato dal laboratorio di Microbiologia dell’ospedale di Perugia. Sarà il prossimo flash survey Iss a indicare la misura di tale propagazione anche a livello nazionale. «Tra le altre possibili cause di tale avanzata – osserva intanto Sebastiani – ci sono la rigidità di quest’ultima parte dell’inverno e l’allentamento delle misure restrittive, come l’obbligo della mascherina all’aperto, sia per gli effetti diretti che induce, ma anche per quelli indiretti risultanti in un generale rilassamento, che è comprensibile, ma che andrebbe evitato»

Intanto, anche il bollettino regionale di ieri conferma la risalita della curva epidemica che con 1.714 nuovi positivi riporta il dato settimanale sopra 10mila, ai livelli della prima settimana di febbraio. L’incidenza regionale, ottenuta elaborando i dati aggiornati ieri mattina dalla Regione, ha raggiunto i 1.166 casi per 100mila abitanti e sono 48 i comuni che presentano un dato superiore a mille, sopra 2mila per quattro piccoli municipi. Tra i comuni più grandi, avanzata di contagi record a Gubbio, Spoleto e Narni. L’avanzata dei positivi è legata anche alla ripresa del testing, col numero dei tamponi che nell’ultima settimana sono cresciuti del 14,4%. Parallelamente si mantiene su livello elevati il tasso di positività, ieri al 17,9% con la media mobile, considerando il totale, salita al 16,5%. Le risposte positive sono più frequenti per i tamponi processati con test molecolare (media mobile al 18,7%) rispetto agli antigenici (15,9%).

L’ultimo bollettino regionale indica anche una risalita dei dati ospedalieri: si contano infatti 5 pazienti ordinari in più (154 il totale) e due ingressi in terapia intensiva che portano a 5 i posti letto totali occupati, con una saturazione al 3,9%. In calo la curva dei decessi, 8 quelli settimanali, come a inizio gennaio, tre negli ultimi tre giorni, a Bastia Umbra, Terni e Todi.

Il virus colpisce molto la fascia 5-19 anni non vaccinati e la conferma arriva dal numero di chi si è contagiato in assenza di copertura vaccinale, dato reso disponibile dalla struttura commissariale centrale: sono 11.609 nella fascia 5-11, 3.867 in quella 12-19 nella quale risultano anche 9.554 giovanissimi che si sono contagiati dopo almeno una somministrazione di vaccino. A proposito di profilassi, il dato settimanale delle dosi iniettate e dei nuovi vaccinati resta in calo, all’11 marzo pari, rispettivamente, a 5.700 e 321 somministrazioni. Salite a 461 le “quarte dosi” agli immunodepressi.