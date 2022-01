Covid, aumentano i ricoveri ma le terapie intensive restano con basso tasso di occupazione

PERUGIA - La prima giornata del 2022 si apre con dieci pazienti Covid ricoverati in più negli ospedali dell'Umbria: sono 141. Scendono invece a otto, da nove, i posti occupati nelle terapie intensive. È il quadro in base ai dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 3.838 nuovi positivi e 417 guariti. Gli attualmente positivi salgono a 22.824, 3.421 in più rispetto al 31 dicembre del 2021. I tamponi analizzati sono stati 6.247 e i test antigenici 19.986, con un tasso di positività sul totale pari al 14,6 per cento (era 10,31 il giorno precedente). In crescita del 18 per cento le persone in isolamento, che toccano 22.683.

Il quadro complessivo che si ottiene raffrontando il primo giorno del 2022 con la prima giornata dello scorso anno riporta un numero molto più alto di contagi giornalieri, ma anche una cifra molto più bassa di ricoverati in ospedale. Quest'anno sono stati registrati 3.838 nuovi positivi contro i 228 dello stesso giorno dello scorso

anno, quasi 17 volte di più. All'inizio dell'anno scorso, però, c'erano 300 ricoverati negli ospedali, più del doppio dei 141 attuali. Un divario che si accentua ancora di più riguardo ai pazienti nelle intensive, 46 all'inizio del 2021, 5,75 volte in più degli otto di un anno dopo.