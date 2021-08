Covid, aumentano i ricoverati: undici in un giorno, due in Terapia intensiva

Martedì 17 Agosto 2021, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 18:21

PERUGIA - Balzo in altro dei ricoverati Covid negli ospedali dell' Umbria: risultano 49. Undici in più rispetto a lunedì, quattro dei quali nelle terapie intensive, erano due solo il giorno precedente. La situazione descritta dai dati della Regione al 17 agosto mostra chiaramente l'effetto della variante delta. Il dato dell'occupazione degli ospedali è determinante per stabilire il passaggio dalla zona bianca a quella gialla.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 135 nuovi positivi e 92 guariti, mentre restano 1.426 i morti per il virus. Gli

attualmente positivi diventano quindi 2.214, 43 in più di lunedì. I tamponi analizzati sono stati 2.721 e 4.656 i test

antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,8 per cento (uno per cento lunedì e 1,9 lo stesso giorno della scorsa settimana).