Covid, aumentano i ricoverati in Umbria: salgono a 91

PERUGIA - Aumentano ancora in Umbria i ricoverati positivi al Covid: risultano 91, un aumento del 18 per cento, quattordici in più, nell'ultima giornata. Nella giornata di Natale, fortunatamente, non sono state registrare vittime nella regione.

Nel corso dell'ultima giornata sono emersi 348 nuovi positivi e 135 guariti, gli attualmente positivi salgono a questo punto a 7.621, di fatto 213 in più. Sono stati analizzati 878 tamponi e 2.210 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all'11,2 per cento. Il 26 dicembre dello scorso anno in Umbria erano stati 51 i casi Covid accertati tra Natale e Santo Stefano, ma in quella circostanza erano stati registrate quattro vittime con 282 ricoverati e 34 posti occupati nei reparti di terapia intensiva, quindi con una pressione sul sistema sanitario decisamente più alta.