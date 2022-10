Covid, aumentano i positivi. Due donne multate perchè non indossavano la mascherina in ospedale

PERUGIA - Tornano a salire leggermente i ricoverati Covid in Umbria, ora 182, sette in più rispetto alla giornata di venerdì, con un posto occupato nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul portale della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 887 nuovi casi, 904 guariti e altri due morti per il virus. In leggero calo gli attualmente positivi, 8.460, 19 in meno. Sono stati analizzati 3.603 tamponi, con un tasso di positività del 24,6 per cento, in calo rispetto al 27,9 per

cento di sabato della scorsa settimana.

E all'ospedale di Perugia due donne sono state multate perché erano andate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per ritirare alcuni referti medici poi una volta fatto accesso alla struttura, sono state invitate ad indossare la mascherina. Le due donne, però, si sono categoricamente rifiutate e, a quel punto, il personale ha richiesto aiuto agli operatori del posto di polizia presenti nel nosocomio, quindi è scattata la sanzione.