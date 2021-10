Covid, aumentano i positivi diminuiscono i ricoveri

Sabato 23 Ottobre 2021, 17:21

PERUGIA - I dati registrano un aumento dell'8,7 per cento degli attualmente positivi nella giornata di sabato.

La buona notizia è un ricovero in meno rispetto a venerdì, 39 in tutto, dei quali cinque (uno in più) in terapia intensiva. I nuovi casi di positività emersi nell'ultimo giorno sono 79 e i guariti 12. Gli attualmente positivi salgono così a 837 (67 in più). Sono stati analizzati 8.570 test antigenici e 2.031 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 0,74 per cento (era 0,67 venerdì).

E sono 39 gli alunni che risultano positivi al Covid in Umbria e 25 le classi in isolamento secondo i dati della Regione riferiti a venerdì 22 ottobre. Si tratta di tre alunni in più rispetto al 19 ottobre scorso, data del precedente rilevamento, quando le classi in isolamento erano 13. Al 22 ottobre, otto persone fra il personale scolastico

risultano positive (erano 11), i cluster sono sei e i contatti stretti di classi in isolamento 545.