Covid, aumentano i positivi: 55 in più rispetto in un giorno

Domenica 31 Ottobre 2021, 19:04

PERUGIA - Non si ferma in Umbria l'aumento degli attualmente positivi al Covid, ora 1.173, 55 in più di sabato secondo quanto riporta il sito della Regione. In crescita anche i ricoverati in ospedale, 43, due in più, mentre restano sei i pazienti nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno, senza nuove vittime, sono emersi 78 nuovi

positivi e 23 guariti. Sono stati analizzati 1.772 tamponi e 9.522 test antigenici, con un tasso di positività sul totale parti allo 0,69 per cento (era l'uno per cento sabato).

E intanto la Regione è impegnata a sostenere le imprese in difficoltà a causa della pandemia: «Continua il nostro impegno a favore delle attività economiche umbre. Come giunta regionale abbiamo messo in campo misure concrete a sostegno del settore, così che possa ripartire da basi solide ed agganciare una ripresa strutturale. Con questo obiettivo abbiamo approvato un provvedimento che mette a disposizione del comparto umbro risorse consistenti per quasi 7 milioni di euro», ad annunciarlo la presidente Donatella Tesei e l'assessore regionale al Bilancio, Paola Agabiti.