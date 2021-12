Domenica 12 Dicembre 2021, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 08:48

PERUGIA Prosegue senza sosta la risalita dei contagi in Umbria con l’ultima giornata di monitoraggio, venerdì, che ha restituito 212 nuovi casi, dato giornaliero più alto dal 27 marzo, una vittima, ma anche dati ospedalieri sotto controllo. Il virus corre nelle scuole tra gli alunni non vaccinati, con 72 nuove diagnosi in tre giorni, la maggior parte alle Primarie e alle Medie. L’ultimo report Ministero-Iss sulle varianti ha intanto confermato l’assenza della mutazione Omicron in Umbria che resta una delle regioni dove si fanno più sequenziamenti: in un anno “indagato” quasi il 6% delle infezioni da SarsCov2. Sullo sfondo, con una media di oltre 5.600 somministrazioni al giorno, va avanti la vaccinazione con terza dose con altre 7.300 dosi somministrate venerdì. E oggi nuovo vax-day su prenotazione.

Un salto indietro di otto mesi: a tanto occorre risalire per ritrovare una curva epidemica corrispondente a oltre mille casi settimanali. Le 212 diagnosi eseguite tra venerdì e sabato mattina, infatti, portano il dato sui sette giorni a 1.012, con un’incidenza per 100mila abitanti, comprese le infezioni “importate”, pari a 117. Numero che descrive una situazione ancora migliore rispetto al resto del Paese che viaggia al ritmo di 190 casi settimanali per 100mila abitanti. L’ultimo bilancio arriva a fronte di uno screening medio, con 10.300 tamponi totali, 3.036 dei quali processati con test molecolare, con un’incidenza, rispettivamente, del 2 e del 7 per cento. Per lo screening, venerdì è andato in sovraccarico il drive through di Bastia Umbra di via del Lavoro dove la viabilità è andata in tilt per quasi l’intera mattina.

La circolazione del virus continua ad essere alimentata dalle varianti Delta e Delta plus. L’ultimo flash survey dell’Iss, infatti, ha indicato 16 casi Omicron distribuiti tra 6 regioni (non l’Umbria) più la provincia autonoma di Bolzano. Il report conferma inoltre come il Cuore verde sia tra le regioni dove si selezionano più tamponi per inviare poi al sequenziamento. Dal 28 dicembre 2020 al 6 dicembre 2021, nel 5,9% dei casi di infezione confermata da SarsCov2 è stata realizzata una genotipizzazione riportata al Sistema di sorveglianza integrata: quinto dato più alto d’Italia. Nell’ultimo mese e mezzo, è stato inviato ad analizzare il 4,2% dei tamponi positivi riferiti a casi certificati, settimo dato nazionale.

Il virus circola velocemente tra i non vaccinati, come confermano i contagi scolastici, raddoppiati in tre giorni. Dal 7 al 10 dicembre sono passati da 71 a 143 e il 95% riguardano i gradi scolastici minori: Infanzia (12), Primaria (74) e secondaria di Primo grado (50). Solo sette gli infetti alle superiori. I cluster sono saliti da 15 a 26, le classi in isolamento da 33 a 51, la maggior parte nei distretti di Assisi (10 classi), Spoleto (9), Terni (7), Alto Tevere e Narni-Amelia (6). Solo due le classi in isolamento a Perugia dove, nonostante i 30 casi segnalati nell’ultima giornata, l’incidenza settimanale globale si attesta intorno ai 67 casi per 100mila abitanti. Sono invece 16 i comuni dove tale parametro ha superato la soglia dei 200 casi, tra questi ci sono anche Amelia (dato regionale più alto con 582 casi per 100mila abitanti), Gualdo Tadino, Spoleto, Assisi e Castiglione del Lago. Stando ai dati aggiornati a sabato mattina, l’incidenza è più elevata in provincia di Terni: 116 casi per 100mila abitanti, rispetto ai 108 di Perugia.

Nonostante la forte risalita di contagi, restano sotto controllo i dati ospedalieri con 45 pazienti Covid ordinari, dato stabile, e 6 critici, uno in meno rispetto al giorno precedente. Ai minimi l’incidenza di ospedalizzazioni sul totale degli attualmente positivi (2.279 il totale), sotto il 2% per l’area medica, allo 0,26% per la rianimazione. Nell’ultima giornata c’è stata una nuova vittima, la prima ad Attigliano: ora sono solo 8 i comuni senza decessi Covid.

Oggi intanto secondo vaccine-day di fine autunno in programma sempre in 14 hub vaccinali della regione. Un open day rivolto ai soli prenotati e per il quale negli ultimi giorni sono state prese in carico altre 15.200 dosi Pfizer e 10.900 Moderna. Quanto ai dati, venerdì sono state iniettate oltre 8.100 dosi, 7.300 delle quali addizionali, con altri 455 nuovi vaccinati con prima o unica dose (3.260 nell’ultima settimana) e 364 che hanno invece completato il ciclo primario.