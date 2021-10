Covid, 73 nuovi casi, ma solo 166 prime dosi

Venerdì 29 Ottobre 2021, 16:01

PERUGIA - Altri 73 nuovi casi Covid in Umbria nell'ultimo giorno dove si registra però un ricoverato in ospedale in meno, 41, mentre rimangono sette i posti occupati nelle terapie intensive e non si registrano nuovi morti. Emerge

dai dati della Regione. I guariti sono stati 27 e gli attualmente positivi salgono a 1.074, 46 in più. Sono stati analizzati 2.095 tamponi e 7.683 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,74 per cento (0,47

giovedì).

Ma non cresce la richiesta di vaccino tra la popolazione ancora completamente scoperta, poco meno del 15 per cento del totale. Sono state infatti 166 le prime dosi somministrate nell'ultimo giorno. Sono stati invece in 578 ad avere completato il ciclo di vaccinazione, 82,76 per cento del totale dei vaccinabili. Molto maggiore appare invece l'adesione per la terza dose di vaccino (riservata in questo momento solo ad alcune categorie), 2.686 quelle inoculate nell'ultimo giorno, 36 mila 600 in tutto. Attualmente in Umbria - in base ai dati del Governo - sono state utilizzate un milione 339.885 dosi delle un milione 469.397 fornite, cioè il 91.2 del totale. Ne sono quindi disponibili 129 mila 512.