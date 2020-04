Coronavirus, a Perugia tre morti in poche ore

Ultimo aggiornamento: 21:07

PERUGIA - Altri tre morti all'ospedale Santa Maria della Misericordia causati dal coronavirus. Due drammi tra la tarda serata di mercoledì e la mattinata di giovedì, nonostante i numeri della lotta al virus per Perugia e per l'Umbria continuino ad essere positivi.L'aienda ospedaliera di Perugia comunica il decesso di tre pazienti ricoverati per Covid-19. Si tratta di un uomo di 75 residente a Perugia, deceduto nella tarda serata di mercoledì 15 aprile e di un uomo di 71 anni, ricoverato dal 6 aprile e residente a Passignano sul Trasimeno, deceduto nella tarda mattinata di giovedì 16 aprile. Nella stessa giornata di giovedì il terzo decesso: un uomo di 73 anni, residente nel comune di Corciano , è deceduto nel tardo pomeriggio nella Unità di Terapia Intensiva. Era stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia venerdì della settimana scorsa.I due decessi sono stati comunicati sia alla Protezione civile che alla Regione e il commissario straordinario Antonio Onnis a nome suo personale e per conto dei professionisti ha voluto esprimere sentimenti di cordoglio ai familiari e ai sindaci Andrea Romizi, Cristian Betti e Sandro Pasquali.