Covid-19: il Soroptmist International Italia vara un team per l'assistenza psicologica gratuita

Un indirizzo email (assistenza.psicologhe@soroptimist.it) e un numero di telefono (+447857546048, contattabile inviando un messaggio whatsapp), attivo dal lunedì al sabato, entrambi strumenti in grado di rispondere in tempi rapidissimi ad ogni richiesta di sostegno ed aiuto: sono questi gli strumenti messi in campo dal Soroptimist International Italia, organizzazione senza fini di lucro, costituito da donne impegnate per l’avanzamento della condizione femminile e la promozione dei diritti umani, in particolare quelli dei soggetti più deboli e dei minori. Il distanziamento sociale obbligatorio, infatti, strumento essenziale per il contenimento della pandemia da covid-19, obbliga oggi tutti a una permanenza forzata nelle proprie abitazioni. Quello che, però, per molti è un confortevole rifugio, per altri, donne e minori soprattutto, vittime di violenza domestica e relazionale, può diventare un’insostenibile e pericolosa prigione, da cui non è più possibile evadere. Proprio per sostenere persone che si trovano in grave difficoltà psicologica, in linea con la propria vocazione statutaria, il Soroptmist International ha attivato, quindi, questo servizio gratuito di assistenza psicologica, uno sportello d’ascolto, curato da un team di 30 donne, qualificate psicologhe, psicoterapeute, psichiatre e psicanaliste, pronte a sostenere tutti coloro che, nelle ultime settimane di questo drammatico momento storico, sono alle prese con stati depressivi, insonnia e attacchi di panico. Non sono pochi, infatti, coloro che non possiedono o hanno perduto gli strumenti psicologici adeguati a sostenere l’innaturale situazione creata dall’emergenza sanitaria e dalle misure restrittive varate dal governo Conte. Centinaia, poi, sono purtroppo le segnalazioni quotidiane, che i diversi club locali del Soroptimist ricevono, da parte di persone, e specialmente donne, che vivono la propria personale tragedia familiare di violenza, fisica e psicologica, acuita dalla tragedia sanitaria nazionale. «Abbiamo deciso di istituire un servizio dedicato – spiega la presidente nazionale del Soroptimist, Mariolina Coppola – e ci mettiamo a disposizione di chiunque abbia bisogno di ascolto e vicinanza empatica». Un gesto di solidarietà collettiva di assoluta urgenza, questo, che si aggiunge alla donazione di 300mila euro che il Soroptimist ha versato per rafforzare il comparto ospedaliero ed infermieristico nazionale, oggi sotto pressione e bisognoso di aiuti concreti più che di vuota retorica. La pandemia da covid-19 sembra rallentare, in Italia, e qualche speranza per il futuro sembra profilarsi all’orizzonte: è proprio adesso il momento di stringere i denti ed aiutare quanti soffrono in silenzio il proprio dramma quotidiano.

