Covid-19, il sindaco di Foligno Zuccarini non prende parte per precauzione alle celebrazioni del patrono San Feliciano

FOLIGNOI - «Giovedì scorso ho premiato il nostro concittadino Andrea Paris vincitore del talent show televisivo “Tu si que vales” che oggi ha pubblicamente dichiarato di essere risultato positivo al Covid-19. Le procedure del caso mi impongono pertanto in via precauzionale di non prendere parte alle celebrazioni pubbliche del patrono San Feliciano. Ho inviato i più sinceri e sentiti saluti a S.E. Rev.ma Cardinale Giuseppe Betori ed a S.E. il Vescovo Gualtiero Sigismondi». Lo ha reso noto il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini in una nota. In una successiva dichiarazione il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, che non ha preso parte oggi, per precauzione, alle celebrazioni di San Feliciano perché aveva incontrato nei giorni scorsi, una persona risultata positiva, ha detto che “ringrazio inoltre i colleghi della Giunta Comunale che hanno deciso in via prudenziale di evitare la partecipazione alle cerimonie pubbliche, pur non avendo avuto contatti diretti. Abbiamo inviato i più sinceri e sentiti saluti a S.E. Rev.ma Cardinale Giuseppe Betori ed a S.E. il Vescovo Gualtiero Sigismondi, ed altrettanto sentitamente inviamo un grande augurio alla Città di Foligno”.

Ultimo aggiornamento: 12:59

