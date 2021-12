Covid-19. Salgono i contagi in tutto l'Orvietano, situazione critica a Fabro con 93 casi positivi

Salgono i contagi in tutto l'Orvietano. E' ormai vera emergenza in tutti i comuni del comprensorio orvietano dove il giorno di Natale ha fatto schizzare ancora più in alto la conta dei casi Covid Positivi.

A Orvieto, secondo i dati pubblicati la mattina del 26 dicembre dalla Regione Umbria, i cittadini contagiati sarebbero 83 di cui 82 in isolamento domiciliare e una persona risulta ricoverata presso la struttura ospedaliera di Terni. «Un altro Natale complicato - spiega la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani - ancora condizionato dalle preoccupazioni ma sempre più pieno di speranza e fiducia verso il futuro. Penso che il regalo migliore che possiamo farci sia continuare a dimostrare quella consapevolezza e quella maturità con cui, tutti insieme, abbiamo affrontato come comunità questi anni difficili. Una forza enorme che ci ha consentito di ripartire prima di tante altre città e che deve aiutarci ad andare oltre tutti gli ostacoli che troveremo ancora davanti al nostro cammino.»

APPROFONDIMENTI UMBRIA JAZZ WINTER Umbria Jazz Winter#28, modifiche al programma di Orvieto a causa...

La situazione più critica è a Fabro, dove i contagi sono saliti a 93 (tutti in isolamento domiciliare), un numero impressionante per il piccolo comune dell'Alto Orvietano. Tutto è cominciato il 21 dicembre con la comparsa dei primi casi Covid in arrivo dalle scuole, per poi diffondersi nelle varie famiglie e finire per coinvolgere un numero elevato di cittadini. «Anche quest'anno non potremo festeggiare come vorremmo, cioè completamente liberi dai vincoli che la pandemia ci impone - le parole del sindaco Diego Masella - negli ultimi giorni, la nostra comunità è stata oggetto di un notevole aumento del numero dei positivi al Covid-19, che purtroppo continua a crescere. Ad ogni modo, stiamo monitorando la situazione ora per ora e siamo pronti ad assumere ulteriori decisioni laddove la situazione lo richieda. Sollecito nel rispettare scrupolosamente le norme anti Covid nei giorni seguenti e successivi e ricordo come la Protezione Civile di Monteleone d’Orvieto sia a disposizione di tutte le persone e famiglie che si trovano in quarantena per il Covid 19. Detto questo, le esperienze sino ad ora vissute, le conoscenze acquisite, lo spirito di comunità ritrovato ci devono sostenere e far guardare con fiducia e speranza al futuro. Il nostro primo pensiero, inevitabilmente, va ai bambini/e e alle loro famiglie, colpite dal Covid 19. Lo stesso, per il personale sanitario, impegnato in una persistente attività di screening.»

Casi in aumento anche a Monteleone d'Orvieto dove, secondo il report del 26 dicembre, sarebbero 25 i casi Covid positivi, tutti in isolamento domiciliare, e dove in ottemperanza del "decreto festività 2021", visto i contagi legati al territorio, l’Associazione Presepio Vivente ha dovuto prendere la decisione di annullare la data di oggi, 26 dicembre.

Picco di contagi anche a Ficulle, dove il numero dei casi Covid positivi è salito rapidamente a 18, di cui 17 in isolamento domiciliare e una persona ricoverata all'ospedale di Terni.

In risalita anche i casi di San Venanzo dove la conta è salita in pochi giorni a 16.

Ad Allerona i casi di positività al momento sono fermi a 5 cittadini in isolamento, a Baschi la situazione dei contagi vede 10 casi, a Castel Giorgio 8, a Castel Viscardo 2, a Montegabbione i casi sono 10, a Parrano 2, 11 i casi positivi di Porano.