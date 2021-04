Covid-19, Orvieto primo Distretto in Umbria per numero residenti vaccinati. Tardani: «fiducia e speranza»

«L'Umbria è la prima regione in Italia con il 95,4% delle dosi di vaccino somministrato rispetto a quelle consegnate - così la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, oggi mercoledì 18 aprile - Orvieto e il suo distretto sanitario primi in Umbria con il 12,92% dei vaccinati con ciclo completo rispetto ai residenti e il 27,94% dei vaccinati con primo ciclo rispetto ai residenti.

Grazie ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori del distretto sanitario di Orvieto per il grande lavoro che stanno facendo ogni giorno. C’è ancora molto da fare - ha detto ancora Tardani - e ci sono sicuramente cose da migliorare. Ma la strada imboccata è quella giusta e questi risultati ci danno fiducia e speranza.

Le critiche ingenerose da parte dell’opposizione sul fronte della campagna vaccinale in Umbria non aiutano e creano solo confusione. Inviterei ad ascoltare e fare proprie le parole che ieri il premier Draghi ha pronunciato in occasione della discussione sul Pnrr. "Si vince se si affrontano le cose tutti insieme e c’è volontà di successo”, ha detto. Voglio sperare che tutti, almeno su questo terreno, abbiano volontà di successo e non di sconfitta.»

Nella foto, al centro vaccinale di Bardano, la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, insieme alla dottoressa Teresa Manuela Urbani, responsabile del Distretto sanitario orvietano della Usl Umbria 2.

Ultimo aggiornamento: 21:11

