Covid-19 e crisi economica: un'opportunità di rilancio per la conca ternana

«Si può trasformare la difficile crisi economica e sociale che Terni sta vivendo, aggravata oggi dalle ferite del Covid-19, in un’opportunità di cambiamento e crescita»: non ha dubbi l’ingegner Giacomo Porrazzini, già sindaco di Terni e presidente dell’ASM, eurodeputato, oggi alla guida dell’Associazione “Pensare il domani”, impegnata sul territorio ternano per lo sviluppo sostenibile. La sfida del virus si connette quindi a quella ambientale e, per reagire, serve una risposta collettiva e solidale: «i gravi danni all’economia causati dal corona virus e i cambiamenti climatici – dice Porrazzini - possono essere una grande occasione per la creazione di nuove abitudini e una nuova idea di ricchezza, fondata sull’economia circolare e sostenibile».Per dimostrarlo, l’ingegnere parte da un dato: «Terni ha avuto in passato una capacità emissiva di anidride carbonica doppia rispetto alla media nazionale e regionale: ciò è dovuto alla sua natura di città industriale, legata alle attività dell’AST, che dovrà essere sostenuta, tra l’altro, in un momento economicamente drammatico. Questa caratteristica può però essere sfruttata, coinvolgendo AST in un piano di riforestazione del territorio ternano». L’idea dell’Associazione è quella di ridurre l’inquinamento atmosferico, catturando, grazie ai nuovi alberi piantati, la CO2 in eccesso: «Le nostre Acciaierie ed altre industrie – spiega Porrazzini - emettono, ogni anno, oltre 300.000 tonnellate di CO2, quasi il 10% di tutta l’emissione dell’intera Umbria, senza contare l’apporto del traffico veicolare e del riscaldamento urbano. Se si pensa che ogni ettaro di bosco, nella sua fase di crescita, può assorbire, ogni anno, fino a 10 tonnellate di CO2, si comprende facilmente l’utilità di un piano territoriale di riforestazione. Ad esso, oltre ad AST, potrebbero partecipare attivamente i Comuni del ternano, la Regione, e tutta una serie di soggetti economici e sociali del territorio». Tutto questo non sarebbe soltanto puro idealismo ecologico, ma una possibilità di guadagno e rinascita economica, se Terni riesce ad agganciare il treno del Green New Deal, promosso dalla Comunità europea: si tratta di un investimento di circa 260 miliardi di euro l'anno, fondi che potrebbero piovere anche sul tessuto industriale ternano e il suo indotto, se si puntasse sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sulla decarbonizzazione della produzione. Terni, inoltre, soffre da tempo dell’emigrazione di tanti giovani cervelli, che invece sarebbero fondamentali per la rinascita della città. Per raggiungere questo obiettivo è necessario creare un aggregato di soggetti che stipulino un “patto per una Terni sostenibile”: un confronto tra realtà economiche, mondo dei lavoro, scuola e associazioni per elaborare un piano di sviluppo sostenibile, da presentare all’amministrazione politica come strumento di riflessione, per interventi mirati. Promuovere esperienze di educazione alla sostenibilità ed alla cittadinanza globale, quindi, in attuazione dell’obiettivo 4 dell’Agenda ONU 2030 e in linea con l’ultima enciclica di Papa Francesco. «I due documenti – continua Porrazzini - convergono sull’idea della necessità, obbligo direi, di un radicale cambiamento di comportamenti e stili di vita, per una rigenerazione morale e materiale della società. Oggi abbiamo bisogno di una politica capace di avere una visione del futuro e che comprenda che la tragedia economica attuale è una opportunità: sarà la comunità nel suo insieme, con una rivoluzione culturale ed economica, a tirarci fuori dalla crisi».