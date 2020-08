Covid-19 ci sono 17 nuovi positivi in Umbria: 11 sono a Perugia e 3 a Terni. Guariti 7 novizi

PERUGIA - Covid 19, sono 17 i nuovi casi di positività in Umbria su 1.527 tamponi. Un livello che non si verificava da inizio aprile e il conto totale dei casi sale a 1.580. A Perugia ci sono 11 nuovi positivi e Terni con 3, 1 a Foligno, Todi e Narni. Rimangono stabili i 1.383 guariti (più 5 guariti clinicamente, in attesa del tampone negativo) e gli 80 deceduti. I ricoverati restano 11 e un paziente è uscito dalla terapia intensiva col reparto di Terni che si svuota mentre ne resta solo uno a Perugia. Gli attualmente positivi sono 117: 25 a Perugia (+11), 24 a Terni (+3), 22 ad Assisi, 21, 7 a Passignano e Bastia, 6 di fuori regione, 5 a Foligno (+1), 4 a Umbertide, 2 a Trevi e Stroncone, 1 a Spoleto, San Venanzo, Orvieto, Marsciano, Magione, Gubbio, Deruta, Città di Castello, Castiglione del Lago, Amelia, Panicale, Todi (+1) e Narni (+1).

Intanto da Assisi arrivano novità in materia di coronavirus. Sono completamente guariti 7 novizi che nelle scorse settimane erano stati colpiti dal Covid-19. Lo ha comunicato l’autorità sanitaria competente al sindaco di Assisi Stefania Proietti che ha provveduto a disporre gli atti conseguenti. A oggi restano 15 le persone nel territorio di Assisi ancora alle prese con il coronavirus. In questa fase così delicata il sindaco per l’ennesima volta raccomanda i cittadini a usare la massima attenzione, rispettando tutte le misure di sicurezza stabilite per il contenimento del virus. «Invito tutti i cittadini, adulti e giovani, - ha detto il sindaco - a non violare le regole che sono state decise, dall’uso della mascherina in tutti i posti dove non è possibile rispettare il distanziamento al ricorso del gel disinfettante per le mani, poi non vanno favoriti gli assembramenti né in luoghi aperti al pubblico né nei luoghi chiusi dove potrebbero verificarsi gruppi e momenti legati alla movida».

