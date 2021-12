Covid, 132 alunni positivi, stabile il numero del ricoverati

PERUGIA - Sono in calo gli alunni positivi nelle scuole umbre, risultano 132 in tutto (84 nelle primarie e 30 nelle

secondarie di primo grado) secondo i dati diffusi dalla Regione riferiti a martedì 14 dicembre. Erano 143 venerdì 10, data del precedente rilevamento. Sono 11 i positivi fra il personale (uno in più) e 24 i cluster (erano 26 venerdì). Le classi in isolamento sono al momento 60, mentre erano 51 il 10 dicembre.

E si mantengono sostanzialmente stabili i ricoverati Covid in Umbria: 56, uno in più rispetto a martedì, otto dei quali, erano sette, nelle terapie intensive. Questo a fronte di 251 nuovi casi, 245 il giorno precedente. Lo

riporta il sito della Regione. Non sono emerse nuove vittime per il virus mentre i guariti sono 136 e gli attualmente positivi 2.703, 115 in più. Sono stati analizzati 3.244 tamponi e 8.099 test antigenici, con un tasso di positività del 2,2 per cento (era 1,68 martedì).