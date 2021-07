Covid, sono 119 i nuovi positivi in Umbria. I calciatori di Perugia e Ternana testimonial per il vaccino

Sabato 31 Luglio 2021, 21:20

PERUGIA - Il virus è tornato a correre. La variante delta mantiene in salita i contagi. Preoccupa il caso Marsciano, dove scatteranno test antigenici a tappeto per i più giovani, anche nei luoghi della movida. Ieri è aumentato ancora il numero degli attualmente positivi: 1.691 (119 nuovi casi accertati e 14 guariti). Lieve rialzo anche dei ricoveri, ora 19, tre in più di ieri, di cui 2 in Terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini, hanno completato il ciclo vaccinale 454.133 cittadini, cioè il 58,9 per cento degli umbri. E per convincere anche i più giovani scendono in campo pure i campioni. Sono circa 187mila gli umbri che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinazioni anti-Covid, quasi un quarto della popolazione vaccinabile. A loro si sono rivolti i giocatori di Perugia e Ternana in uno spot realizzato dalla Regione Umbria che riprende i momenti della “puntura” ai calciatori.