Costanza Laliscia e Fara du Barthas “volano” in Arabia Saudita: tra i migliori 10 del mondo

PERUGIA - Nuovo traguardo per Costanza Laliscia: l’amazzone 23enne del Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy lo scorso 4 marzo ad AlUla, in sella a Fara du Barthas, si è conquistata il nono posto nella "The Custodian of the two Holy Mosques Fursan Cup 2023", la gara di endurance più importante del panorama mondiale. La sfida ha visto i migliori cavalieri al mondo sfidarsi per un montepremi complessivo di 15 milioni di Sar – circa 4 milioni di euro - su un tracciato di 120 chilometri tecnico e impegnativo immerso nel suggestivo deserto di AlUla, in Arabia Saudita, che ha regalato a tutti partecipanti paesaggi e scenari mozzafiato dall’alba al tramonto. Una prova magistrale quella di Costanza Laliscia che, insieme a Fara du Barthas, è stata protagonista di una gara in crescendo che l’ha vista risalire posizioni su posizioni, 70esima al primo giro, 38esima al secondo giro, 18esima dopo il terzo giro e nona al traguardo finale, entrando così per il secondo anno consecutivo nella Top 10.

Soddisfazione alle stelle per tutto il Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy e a testimoniarla è proprio la presidente Simona Zucchetta: «È stato un weekend che sicuramente ricorderemo. Seguire Costanza e Fara du Barthas chilometro dopo chilometro è stato emozionante e veder trasformare il grande lavoro quotidiano in una performance così esaltante mi riempie di gioia e orgoglio. Faccio i miei più grandi complimenti a tutto il team per aver, ancora una volta, portato alto il Fuxiateam nel mondo».