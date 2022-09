Venerdì 23 Settembre 2022, 08:00

Se l’Umbria sul fronte della sanità è una regione benchmark anche per il 2021, i rilievi della Corte dei Conti che emergono dal giudizio di parificazione guardano, con più insistenza, proprio il comparto che ha il peso più grande nel bilancio regionale. Tanto che l’84% dei tributi regionali sono destinati a finanziare la sanità che pesa per l’80% della spesa corrente.

Anche lo scorso anno, emerge dall’analisi della Corte dei Conti, la spesa farmaceutica complessiva si è attestata su valori superiori rispetto a quelli programmati. Ha rispettato il tetto fissato la spesa farmaceutica convenzionata, ma non ha rispettato quello fissato la spesa farmaceutica per acquisti diretti. Anche se la Corte dei Conti (relazione del presidente della Sezione di Controllo, Acheropita Mondera e requisitoria del procuratore regionale Rosa Francaviglia) riconosce come «tra le misure più significative adottate per il contenimento della spesa sanitaria si evidenziano, in particolare, quelle relative agli acquisti di beni e servizi mediante procedure centralizzate di spesa e avvalendosi di tutti gli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, predisposti da Consip Spa. Infatti,- scrivono i giudici contabili–ai fini del contenimento della spesa sanitaria, risulta determinante il ruolo che possono svolgere le procedure centralizzate. Al riguardo, andando ad esaminare la percentuale di beni e servizi acquisita dalle Aziende e, in media, dal sistema sanitario regionale mediante le procedure ora menzionate, nel corso del 2021 si può notare un’incidenza sul valore complessivo degli acquisti di beni e servizi pari al 73%, in aumento rispetto al 63% del 2020 ed al 67% del 2019».

Andando a caccia di numeri e pagelle, balza all’occhio come qualche cosa non quadri fino in fondo sul fronte del direttori delle sanità. Soprattutto le pagelle e gli obiettivi indicati non vanno di pari passo sul fronte dell’assegnazione dei secondi e il risultato delle prime. Ma prima era peggio.

Sfogliando i tre documenti della magistratura contabile, emerge come, per esempio, per i titoli derivati, il dato del market to market al 31 dicembre 2021 sia positivo per oltre 92 milioni. E come la Regione abbia lavorato sul contenimento della spesa per consulenze, spese di rappresentanza e convegni con un risparmio di 247.602,73 euro. Sul fronte del personale faro sulle posizioni organizzative (i mini dirigenti) che sono 247 ma che verranno ridotte di 17 unità.