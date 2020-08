PERUGIA -Un primo effetto l’accertamento della procura regionale della Corte dei conti sui premi dei manager di Asl e Aziende ospedaliere per il 2016 e il 2017, lo ha raggiunto. Giusto mercoledì la giunta regionale ha deliberato di bloccare il pagamento del premio a due dei quattro manager in carica durante gli anni finiti nel mirino della magistratura contabile.

Il motivo è presto detto: due dei quattro direttori generali sono finiti in Concorsopoli o Sanitopoli che dir si voglia. La delibera che cambia la partita e fa scattare l’intervento immediato della giunta Tesei è la 753 del 26 agosto. Fresca fresca quasi a rispondere ai dubbi del procuratore della Corte dei conti, Rosa Francaviglia. È logico che i chiarimenti per il fascicolo aperto e la delibera possano anche viaggiare su due binari diversi, ma il segnale è importante. Anche perché dentro alla delibera fresca di stampa ci sono passaggi che sollevano dubbi sugli obiettivi indicati e sulla modifica dei target che sono stati assegnati come raggiunti, che hanno innescato l’intervento dell’Organo indipendente di valutazione. Che a leggere in un certo modo, è come se suffragasse i dubbi sollevati dalla Corte dei conti.

La giunta Tesi ha stralciato le posizioni dei direttori generali che sono stati coinvolti in Concorsopoli in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Inchiesta che ha visto la stessa Regione costituirsi parte civile.

Così i premi saranno liquidati a Imolo Fiaschini nel 2016 (il periodo di riferimento è 1 marzo 2016 - 31 dicembre 2016) dg della Asl 2 e Maurizio Dal Maso, dg dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Via libera al premio con un punteggio diverso: più alto per Fiaschini (il massimo) che per Dal Maso. Restano congelate le posizioni di Emilio Duca, all’epoca direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, e di Andrea Casciari, che nel 2016 era direttore generale della Asl 1.

Per esempio il nucleo di valutazione ha chiesto chiarimenti agli uffici regionali per gli obiettivi comuni ad Asl 1 e Asl 2 relativi all’attivazione sistema di un monitoraggio delle attività assistenziali alla luce delle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2016. «Il dubbio concerneva - è riepilogato nella delibera di mercoledì - dal fatto che la Relazione tecnica elaborata dalle strutture della Direzione Regionale Salute, Welfare, confermava il pieno raggiungimento dell’obiettivo, nonostante la mancata effettuazione del monitoraggio con riferimento ai presidi ospedalieri». Oppure. «La seconda richiesta di chiarimento riguardava - si legge nella delibera il passaggio dell’organismo indipendente di valutazione - le due Aziende ospedaliere e l’azienda Asl Umbria 1 e concerneva la circostanza per cui, in relazione all’obiettivo Servizi al cittadino, Telemedicina, e con riferimento all’indicatore Servizio di tecno assistenza attivo in relazione alla tipologia di cronicità presa in esame, le relazioni dei Direttori Generali riportavano sinteticamente la frase “non sono stati messi a disposizione dalla Regione i servizi necessari”, mentre la Relazione tecnica elaborata dalle strutture della Direzione regionale Salute, Welfare, dichiarava il pieno raggiungimento dell’obiettivo». Cioè obiettivo dato per raggiunto con l’ammissione delle stesse aziende che non era, di fatto, possibile farlo. Sarà per questo che la procura regionale della Corte dei conti scrive alla Regione che ha bisogno di ulteriore documentazione «utili alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione delle personali responsabilità erariali emergenti allo stati degli atti»? Resta sempre il nodo su cui si è mossa la magistratura contabile: gli obiettivi assegnati, di fatto, a fine anno e la congruità degli incentivi rispetto a una decisione di questo tipo. Il fatto dell’erogazione è nella risposta della giunta Tesi con la delibera di mercoledì: per il 2016 solo due dg su quattro verranno liquidati per gli obiettivi raggiunti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA