Corsa e camminata per beneficenza, a Terni torna la Run & Walk by night

Giovedì 2 Settembre 2021, 20:37

Corsa e camminata in nottura per sostenere le associazioni del territorio a cui sarà destinato il ricavato della manifestazione. Torna la Run & Walk by night organizzata dall'Amatori Podistica e giunta all'ottava edizione. Appuntamento venerdì 3 settembre con partenza scaglionata dalle 20.45 alle 21.15 dal Camposcuola Casagrande. Solito percorso da 7,5 km e solito fine benefico con ricavato che sarà devoluto alle associazioni di volontariato che operano a Terni: I Pagliacci, Auc, Aladino, Un sorriso per Monica De Carlo, Ist. Masci, Croce Rossa, Misericordia. Giovani, meno giovani, bambini sono tutti sono invitati a prendere parte a questa manifestazione che finirà come da tradizione con una dolce cocomerata. Il costo della partecipazione è di euro 5 a persona comprensivo di assicurazione.

Stefano Ribelli dell'Amatori Podistica Terni: «Un ringraziamento a chi ha reso possibile l'evento e un appello a tutta la cittadinanza a partecipare. Siamo giunti all'ottava edizione e questa manifestazione come al solito è pensata per dare sostegno alle associazioni del territorio che fanno volontariato. Il percorso è davvero aperto a tutti ed è anche un'ottima scusa per fare una passeggiata o una corsa dentro la città in notturna. Si entra al Camposcuola con mascherina e distanziati, previsto un modulo di autocertificazione da compilare. Per il resto tanto divertimento e la voglia di stare insieme».

Tra le associazioni a cui sarà devoluto il ricavato c'è l'associazione Aladino che da 12 anni opera in favore di ragazzi con disabilità. «Ci occupiamo di socialità e aspetti ludici - spiega Gioberto Vittori - l'aspetto essenziale è l'inclusione e l'autonomia. Seguiamo ragazzi di Terni, Narni, Amelia e anche della provincia di Rieti. Vorremmo che la nostra struttura fosse operativa h24, ma per i proventi che abbiamo non è possibile e facciamo attività soprattutto nei fine settimana con educatori in completa autonomia. Cerchiamo di dare ai ragazzi gli strumenti per organizzarsi nelle piccole cose domestiche come fare spesa o organizzare delle uscite. Cerchiamo di farli socializzare e renderli più possibile indipendenti. Accogliamo tutti e vediamo nei ragazzi grande soddisfazione. Vedere questa crescita personale e collettiva ci rende orgogliosi. Un ringraziamento agli organizzatori della Run & Walk by night perchè è un'iniziatva da elogiare, totalmente a beneficio delle associazioni locali di volontariato».