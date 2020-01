© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 6 gennaio torna il primo appuntamento podistico del nuovo anno : la 37a edizione della “corsa della Befana” ; manifestazione che si svolgerà a Terni alle ore 10 negli spazi polifunzionali del Comune di Terni in Via Irma Bandiera al Quartiere Matteotti.La Corsa della Befana è manifestazione ludico motoria di 4 e 10 km con il passaggio a San Valentino e, nel percorso lungo, si raggiunge il caratteristico borgo di Collescipoli. Possono partecipare i podisti che normalmente si cimentano nelle gare a premi e i camminatori , ma grande attenzione sarà data alla presenza dei bambini che saranno chiamati, alle ore 11 precise, in una sorta di “gara” con la “Befana”, in un minipercorso all’interno degli spazi polifunzionali di Via Irma Bandiera.«Per questa manifestazione ludico motoria non competitiva - spiega il Presidente dell’Amatori Podistica Terni Luca Moriconi - non si apporteranno modifiche alla circolazione, non è prevista la chiusura al traffico ed il partecipante è tenuto a rispettare le norme del Codice della Strada. Si ringrazia vivamente della collaborazione il Comune di Terni, la Croce Rossa Italiana che assicurera’ il servizio sanitario, la Polizia Municipale che vigilera’ lungo i percorsi ed i volontari dell’Amatori Podistica Terni».