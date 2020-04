Corsa all’Anello di Narni: da domani via alla 52ma edizione ma solo sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coronavirus non ferma la Corsa all’Anello, che è costretta a diventare “virtuale” per rispettare tutti i tempi e gli appuntamenti che erano stati programmati da tempo dall’Ente Corsa. Il bando dell’avvio della festa sarà letto domani pomeriggio da don Sergio Rossini, il parroco, dall’alto del campanile del Duomo come è abituato a fare quando canta l’inno del Patrono san Giovenale. Sarà questa la 52esima edizione della Corsa all’Anello, ma si potranno vedere e toccare tutte le manifestazioni più importanti a cominciare dai musici, che hanno registrato un video per la bisogna. Ma basterà seguire il sito ufficiale dell’Ente Corsa per rendersene conto del calendario fitto e interessante.Durante l’edizione virtuale della Corsa all’Anello, verranno organizzati una serie di incontri divulgativi e talk show di carattere culturale e scientifico con ospiti speciali, che saranno comunicati a brevi e che verranno trasmessi sui social e sul sito. Nelle giornate della festa verranno pubblicate molte foto di archivio che ricorderanno eventi tradizionali, come le benedizioni dei cavalieri e la corsa storica, insieme a momenti emozionanti della Corsa.Ci sarà spazio anche per delle rubriche fisse. Oltre a “I racconti delle pergamene”, approfondimenti tematici e divulgativi sulla storia di Narni, sui personaggi, e gli eventi in onore di San Giovenale e più in generale, sugli usi e costumi del Basso Medioevo che, iniziati la scorsa settimana, verranno pubblicati ogni quattordici giorni di venerdì sul sito ufficiale della Corsa all’Anello e sui social, ci saranno altri due appuntamenti fissi su instagram, uno sul cibo medievale, con ricette inedite e uno sulle donne più importanti del Medioevo.