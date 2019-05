Corsa all'Anello, a cena con il campione Alessio Foconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno il campione del mondo di fioretto Alessio Foconi e la medievista Elena Percivaldi, testimonial dello sport e della cultura, i due ospiti del banchetto medievale che si terrà stasera alle 20 nella splendida cornice della Loggia degli Scolopi, a Palazzo dei Priori.Gustare la storia, immergersi in quello che doveva essere un'esperienza unica del Medioevo, appunto quella del banchetto intitolato “Alla tavola del priore”, è l’esperienza che l’Associazione Corsa all’Anello vuole regalare ai partecipanti che avranno la possibilità di assaggiare un tipico menù medievale, accompagnato da musica, spettacoli, la presenza della famosa storica che alle 18 al museo Eroli presenterà la sua opera “In viaggio nel Medioevo, da San Brandano… a oggi” e del campione sportivo, protagonista di un’attesa sorpresa.Il menù prevede frutta fresca di stagione, herbolata de Maio (torta di verdure), fava menata (zuppa di legumi e fave), ambrogino di pollo alla frutta secca (scapece di pollo), pere sciroppate e vino speziato. Un vero e proprio menù del 1300, in una location suggestiva del centro storico.I partecipanti, durante il banchetto, saranno allietati da momenti di musica medievale e da diversi momenti di spettacolo. Fino al clou della serata. Alessio Foconi, in abito rigorosamente medievale, si esibirà in un’avvincente schermaglia insieme ad uno schermidore narnese, storico contradaiolo della Corsa all’Anello, Alessandro Bartoli.