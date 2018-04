TERNI È stata dedicata alla 50° edizione della “Corsa all’Anello” l’odierna riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che, presieduta dal Prefetto Paolo De Biagi, si è svolta presso il Palazzo dei Priori di Narni.

All'esame del Comitato, i dispositivi e le misure di sicurezza da porre in essere per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione che si svolgerà a Narni dal 24 aprile al 13 maggio 2018 e per la quale è prevista una notevole affluenza di pubblico, anche da fuori provincia, specialmente nelle giornate del 12 e 13 maggio, in occasione del Corteo storico e della Corsa all'Anello.

In proposito, sono state analizzate e valutate le distinte pianificazioni di intervento, alla luce delle indicazioni contenute nelle circolari ministeriali in materia, e, inoltre, sono state adottate adeguate misure di vigilanza.

L’esame condotto in sede di Comitato ha consentito di apprezzare l’ottimo lavoro svolto dagli organizzatori (Comune di Narni, Ente Corsa e Terziere) implementato dalle prescrizioni formulate dalle Forze di Polizia, dai Vigili del Fuoco e dal Servizio 118, intervenuti alla riunione con i rispettivi vertici provinciali.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:39



© RIPRODUZIONE RISERVATA