Lunedì 6 Settembre 2021, 09:11

NARNI Fraporta ha vinto. Il ritorno più atteso, quello della Corsa all'Anello sospesa nel 2020 a causa della pandemia, ha ripagato le aspettative e ha confermato Fraporta terziere più forte. 240 i punti che hanno assegnato ai rossoblu l'anello d'argento, seguiti da Mezule con 195 punti e da Santa Maria con 185. Una gioia incontenibile quella dei fraportani che proprio all'ultima tornata, dopo uno scontro diretto non proprio brillante, hanno fatto bottino pieno. 45 punti che l'hanno lanciati dritti oltre il traguardo. In un clima da grandi occasioni, nonostante le stringenti norme anti covid-19 il Campo de li Giochi ha accolto il suo pubblico.

Già nella prima tornata è Fraporta a passare in vantaggio con 90 punti. Seguita da Santa Maria con 65 e Mezule con 60. Gli scontri diretti mettono in luce quello che sarà, l'andamento della gara. Nel primo, Ernesto Wilmi Santirosi per Mezule su Bridge Ares, porta a casa 30 punti mentre il suo diretto avversario Luca Paterni di Fraporta su Oro Y Plata ne intasca 45 punti. Nel secondo, Paterni corre contro Marco Diafaldi di Santa Maria che monta Gran Corredor. Il cavaliere di Fraporta totalizza ancora 45 punti, quello di Santa Maria 30. Nell'ultimo, quello tra Mezule e Santa Maria i bianconeri portano a casa 30 punti, e gli arancioviola 35 punti ma con una penalità di 10 punti a causa di due bandierine abbattute.

Il clima si scalda, la gara entra nel vivo. Nella seconda tornata a scontrarsi sono Tommaso Finestra su Air County per Mezule, Jacopo Rossi su Mazzini per Fraporta e Tommaso Suadoni su Spirit of Fall per Santa Maria. Mezule e Fraporta fanno un pari che vale 75 punti mentre Santa Maria si ferma a quota 60. Nel primo scontro della seconda tornata, fra Mezule e Santa Maria, i bianconeri battono gli arancioviola 45 punti a 30. Nel secondo, Finestra di Mezule prende due anelli, per un totale di 30 punti, ma è ancora Fraporta a brillare, con Rossi che ne agguanta 3 e fa un bottino di 45 punti. Il terzo, Santa Maria contro Fraporta, finisce in pareggio dove entrambi i cavalieri totalizzano 30 punti. All'ultima tornata, la terza, i parziali parlano di 165 punti per Fraporta, 135 per Mezule e 125 per Santa Maria. La gara è ancora tutta da giocare, lo sanno i cavalieri, lo sa il pubblico che si scalda e rumoreggia. Inizia la terza tornata, quella decisiva. Corrono Cristiano Liti su Scoiattolina per Mezule, Leonardo Piciucchi su Don Medellin per Fraporta e Marco Bisonni su Monsieur Polly per Santa Maria. Nel primo scontro, fra Santa Maria e Fraporta, c'è un brivido perchè Piciucchi perde contro Bisonni 30 a 45. Nel secondo, Mezule contro Santa Maria, Bisonni perde contro Liti 15 a 45 e dalle parti dei rossoblu si tira il fiato. Siamo alla fine. Partono Mezule e Fraporta con Liti e Piciucchi che stavolta non sbaglia e infila 45 punti contro i 15 dell'avversario. Tanto basta, con 75 punti all'ultima tornata contro i 60 di Mezule e Santa Maria, Fraporta vince ancora, confermandosi anche quest'anno, dopo il 2019 campione. A coronare un successo annunciato il premio di miglior cavaliere assegnato Luca Paterni, sempre di Fraporta.