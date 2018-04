NARNI La 50esima edizione della Corsa all’Anello (24 aprile – 13 maggio), il cui programma ricco di appuntamenti verrà svelato il prossimo 20 aprile, presenterà una serie di eventi celebrativi. Primo tra tutti, quello di sabato 28 aprile, quando alle 16 allo stadio San Girolamo si terrà l’evento “Glorie di 50 edizioni”, spettacolo equestre a cura della segreteria tecnica dell’Ente Corsa all’Anello, guidata da Filippo Miliacca e Marco Carlini. Sfileranno al Campo de li Giochi tutti i cavalieri che nelle 50 edizioni hanno disputato la Corsa all’Anello, che verranno premiati in una cerimonia di grande suggestione.

Alle 10.30 ci sarà l’incontro dei partecipanti nella sala consiliare del Comune di Narni. Qui il sindaco Francesco De Rebotti ed i segretari dell’Ente Corsa all’Anello saluteranno i fantini, ai quali verrà data la possibilità di raccontare aneddoti o fatti accaduti durante la loro militanza nei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria. Dopo il pranzo, alle 16 inizierà l’evento allo stadio San Girolamo. Sulla pista in sabbia del Campo de li Giochi si terrà la parata dei cavalieri giostranti dal 1969 al 2017, seguita dall’esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato. Il sindaco Francesco De Rebotti premierà tutti i fantini presenti. Ci sarà spazio anche per i cavalli “storici” della Corsa all’Anello che faranno il giro della pista per ricevere gli applausi del pubblico, montati dai cavalieri che hanno fatto la storia della giostra equestre narnese. Insomma, l’evento celebrerà i 50 anni della Corsa all’Anello ed i suoi valorosi protagonisti che per la prima volta, tutti insieme, solcheranno la pista del San Girolamo.

I cavalieri che hanno disputato la Corsa all’Anello sono 80, però alla parata ed alla premiazione ne parteciperanno 52. Alcuni di loro sono deceduti, altri non potranno prendere parte alla cerimonia. Ecco i nomi di tutti i cavalieri giostranti che saranno presenti: Fabio Angeletti, Federico Brunotti, Francesco Brunotti, Alfiero Capiani, Roberto Capitanelli, Francesco Carlini, Marco Carlini Senior, Marco Carlini Junior, Roberto Cavalletti, Diego Cipiccia, Mirko Concetti, Daniele Cosimati, Piero Cruciani, David De Santis, Gabriele Di Deodato, Marco Diafaldi, Fabrizio Fani, Marco Filippetti, Silvano Gamberi, Mario Giacomoni, Enrico Giusti, Luca Innocenzi, Roberto Latini, Andrea Leonardi, Giulio Leonardi, Stefano Leonori, Cristiano Liti, Mario Margasini, Claudio Mariotti, Federico Minestrini, Alberto Nensor, Fabio Ortolani, Paolo Palmieri, Luca Paterni, Moreno Pica, Jacopo Rossi, Ernesto Santirosi, Federico Scatolini, Francesco Scattolini, Edoardo Secondi, Maurizio Spadini, Antonio Spera, Tommaso Suadoni, Gabriele Tabanelli, Stefano Trombetti, Giulio Valli, Luca Veneri, Gianni Vignoli, Sergio Villa, Fabrizio Vitucci, Vittorio Zama e Mattia Zannori.

