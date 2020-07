Corruzione in tribunale: avvocato infedele verso la libertà. Ma l'Ordine lo sospende ancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Incarichi ottenuti con l’aiutino al tribunale civile di Spoleto, in cambio della metà dei compensi. Cause da farsi assegnare per restituire il favore. Aste spostate per aiutare gli amici. Insomma, corruzione. Questa l'accusa per cui la procura di Firenze solo il mese scorso ha chiuso le indagini nei confronti degli avvocati Mauro Bertoldi e Nicoletta Pompei e del giudice Tommaso Sdogati.E ora, a otto mesi precisi dalla decisione del tribunale fiorentino che aveva imposto i domiciliari per Bertoldi e Pompei, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza e rinviato tutto al Riesame di Firenze. Almeno una buona notizia per l'avvocato tuderte con lo studio a Perugia, assistito da Luca Maori, visto che proprio due giorni fa su Bertoldi si è abbattuta una nuova tegola professionale. Dopo essere stato sospeso fino a dicembre, la prima sezione del consiglio distrettuale di disciplina dell'Ordine degli avvocati ha confermato la sospensione cautelare per dieci mesi.Ma intanto la battaglia contro gli arresti domiciliari segna un punto importante, visto che in ben 14 pagine la sezione penale della Cassazione presieduta da Stefano Mogini ha in larga parte demolito l'ordinanza con cui il Riesame aveva confermato la decisione del tribunale. In particolare dando ragione all'avvocato Maori quando «attacca il provvedimento in verifica in ordine alla ritenuta integrazione dei gravi indizi di colpevolezza». «Spettava nondimeno ai giudici della cautela, da un lato – spiega la Cassazione -, di giustificare in modo adeguato il giudizio di gravità indiziaria in ordine alle specifiche condotte contestate ritenute integranti gli episodi corruttivi, illustrando gli elementi probatori e/o indizianti a relativo fondamento e le ragioni dell'accertamento in tale Senso; dall'altro lato, di assegnare ai diversi fatti ritenuti provati (almeno in termini di elevata probabilità) il corretto inquadramento giuridico - se ai sensi dell'art. 318 o dell'art. 319 cod. pen. ovvero di altra fattispecie criminosa, ivi compresa quella di cui all'art. 323 cod. pen., in relazione a tutte o ad alcune delle diverse condotte descritte nel capo d'imputazione -, esponendo le ragioni dell'attribuzione dell'uno piuttosto che dell'altro nomen. A tale onere motivazionale hanno contravvenuto i giudici toscani».Al tribunale del riesame di Firenze, poi, si imputa di non aver «spiegato in modo convincente in cosa si sia sostanziata la ravvisata contrarietà ai doveri d'ufficio (richiesta a Sdogati, ndr) in relazione ai tre atti indicati nell'imputazione provvisoria». Fondato anche, per i giudici di Cassazione, il terzo motivo del ricorso in cui si «denuncia la violazione di legge processuale per avere il Tribunale stimato integrati i gravi indizi di colpevolezza del reato di traffico di influenze illecite sebbene fondati su esiti di intercettazioni telefoniche non utilizzabili».Spiegazioni e motivazioni molto tecniche ma che si concludono appunto con il rinvio. Insomma, un tutto da rifare, ma che - su queste basi – promette un finale diverso.