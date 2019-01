«Correte, c'è un uomo nel fiume». Salvato dai poliziotti della Squadra Volante di Foligno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - “Correte c’è un uomo nel fiume. Sta urlando”. E’ iniziata così la richiesta di soccorso, scattata nella notte che ha segnato il passaggio tra l’anno vecchio e quello nuovo, che grazie al coordinamento della sala operativa del Commissariato di Foligno e gli agenti della Volante che hanno materialmente operato, s’è trasformata in un miracolo. Un 50enne, risultato poi ubriaco forse a seguito dei festeggiamenti di San Silvestro e Capodanno, ha iniziato a vagare senza meta nelle campagne di Bevagna. Disorientato è caduto nel fiume finendo in acqua. Le temperature gelide, aggravate anche dall’orario in cui i fatti si sono verificati e cioè tra le 3 e le 4 del mattino, Hanno ridato un po’ di lucidità all’uomo che s’è reso conto che non ce l’avrebbe fatta, rischiando seriamente la vita e s’è messo a gridare a squarciagola chiedendo aiuto. Da una casa della zona hanno avvertito le grida e quindi chiamato la polizia. La sala operativa di via Garibaldi ha inviato sul posto una Pantera della Squadra Volante. Gli agenti, stando a quanto risulta a Il Messaggero, in breve sono riusciti a localizzare l’uomo e sono entrati in acqua per recuperarlo muovendosi anche con l’ausilio di corde impiegate anche per ancorare il 50enne e trarlo in salvo. Il salvataggio pienamente riuscito e gli agenti, che nel frattempo avevano anche fatto scattare l’allerta al 118, dopo aver portato a riva e messo in sicurezza l’uomo, risultato provato ed in ipotermia, lo hanno consegnato ai sanitari che l’hanno poi condotto all’ospedale San Giovanni Battista per le cure del caso.