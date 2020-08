Coronavirus, tre casi e un anche un ricoverato

PERUGIA - Sono tre (ieri 13) i nuovi casi di coronavirus registrati in Umbria nell'ultimo giorno, 1.548

totali. Secondo i dati della dashboard della Regione c'è però anche un nuovo ricovero, all'ospedale di Perugia, 11 totali, uno in terapia intensiva. Rimangono 80 le vittime. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 206 tamponi.



Sono 54 i casi di positività riscontrati nella settimana che va dal 9 al 16 agosto, secondo i dati aggiornati in tempo reale dalla Regione. Complessivamente, in questo momento in Umbria sono 89 le persone positive al coronavirus: numeri sicuramente contenuti, anche se c'è da registrare un aumento progressivo dei casi negli ultimi giorni.



Importanti restano invece i dati per quanto riguarda le persone fuori pericolo. Secondo il dashboard della Regione sono 127 le persone uscite dall'isolamento nelle ultime 24 ore, Ultimo aggiornamento: 18:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA