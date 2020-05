Movida esagerata, a Perugia il sindaco pronto a chiudere i bar da sabato sera alle 21

PERUGIA - Dopo quanto accaduto con la movida esagerata e anche violenta, il sindaco Andrea Romizi è pronto a firmare un'ordianza che bloccherà l'attività di alcuni esercizi pubblici a partire da stasera alle ore 21. Secondo quanto risulta al Messaggero l'ordinanza, conefrnata da fonti di palazzo dei Priori, riguardarebbe bar e locali assimilabili. C'è preoccupazione non solo dopo la rissa con arresti in un bar di Castel del Piano, ma anche per quello che è accaduto in centro e che hanno veicolato i video finiti sui sociali. Aggiornamenti della vicenda previsti nel corso del pomeriggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA