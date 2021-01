Covid-19, Perugia fa scattare la zona rossa: ecco dove arrivano i divieti a partire da oggi

PERUGIA - Il sindaco Andrea Romizi ha firmato l'ordinanza anti contagio: da stasera e fino al 14 febbario coprifuoco alle ore 21 e chisura la scalinata della Cattedrale di San Lorenzo, sia nella parte che si affaccia su Piazza IV Novembre, che su quella che si affaccia su Piazza Danti, lasciando libero accesso alla Cattedrale. Stop anche all'utilizzo della scalinata di Palazzo dei Priori, lasciando libero accesso alla Sala dei Notari ed alla Sala della Vaccara; i Giardini Carducci, il percorso pedonale che collega i Giardini del Pincetto a Strada del Mercato. In più vengono attivate tutte le misure che la Regione ha chiesto ieri ai 29 comuni a rischio zona rossa: è fatto divieto di consumare alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per l’intera giornata, né sarà possibile, sempre per l’intera giornata, la distribuzione degli stessi mediante distributori automatici; per l’acquisto di beni alimentari, effettuare al massimo una spesa al giorno e da parte di un solo componente del nucleo familiare; è fatto divieto di svolgimento di attività sportive e ludiche di gruppo nei parchi ed aree verdi, nonché di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.

