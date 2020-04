AMELIA (Terni) Matrimonio gratis per medici e infermieri in prima linea nella lotta al coronavirus che sono stati costretti a far saltare tutti i loro piani per mancanza di tempo e per le nuove norme restrittive. La proposta arriva dalla wedding planner amerina Raffaela Bufo, referente regionale dell'Italian Wedding Awards, che è pronta ad organizzare la cerimonia gratuitamente.

Un invito rivolto a tutto il personale sanitario umbro, al lavoro in queste ore nei reparti ospedalieri maggiormente coinvolti nelle cure ai pazienti Covid positivi, come Rianimazione o Malattie Infettive. «La parola chiave oggi è donare - spiega l'amerina Raffaela Bufo, che ha ormai una lunga esperienza nell'organizzazione di matrimoni - tempo, risorse, certezze e competenze per aiutare concretamente chi in questo momento vive in condizioni di disagio o di necessità. E anche noi vogliamo mettere a disposizione la nostra professionalità regalando il servizio di consulenza e organizzazione del matrimonio a tutti questi angeli operativi di tutta l'Umbria».

Una cerimonia magari già pianificata da molto tempo ma che adesso per molti sembra diventata un obiettivo impossibile, visto il lavoro senza sosta nei reparti Covid: «Sappiamo che è una piccola cosa - dice ancora Raffaella Bufo - ma ci teniamo a fare la nostra parte per supportarli in tutte le necessità organizzative del loro matrimonio, per aiutarli a non rinunciare al loro sogno d'amore. Per ripartire è essenziale la speranza, e la celebrazione dell'unione di due persone è da sempre uno degli atti più potenti di fiducia nel futuro e nella propria comunità».

L'emergenza coronavirus ha già fatto slittare tanti matrimoni anche in Umbria già fissati ad aprile, maggio e in alcuni casi anche a giugno. Quasi tutti opteranno per un rinvio alla fine dell'estate o in autunno: «E noi siamo pronti per non far saltare ulteriormente un sogno - chiude Raffaella - come quello del matrimonio».

