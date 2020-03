Coronavirus, l'esperta: «Nessun focolaio in Umbria, ma il sistema è attrezzato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «I casi in Umbria? Sono tutti di importazione. Qui non c’è nessun focolaio, ma siamo attrezzati per qualsiasi evenienza». Tranquillizza - «ma senza sottovalutare il problema» - la professoressa Daniela Francisci, direttore della Clinica di malattie infettive di Perugia, dopo il moltiplicarsi dei casi positivi al coronavirus in regione.E contro la psicosi, si ribadiscono le attenzioni, soprattutto di natura igienica, per provare a limitare il contagio: lavarsi spesso le mani, evitare i contatti con persone malate e luoghi troppo affollati. Limitando anche gli spostamenti nelle zone a rischio. Ma senza lasciarsi andare al terrore dell’epidemia.«Non è giusto farsi prendere dal panico, ma neanche sottovalutare il problema. Nel corso degli ultimi tre giorni, infatti, la situazione è molto cambiata. Ma noi eravamo pronti: era chiaro che il virus sarebbe arrivato anche qui, visto il quadro dei contagi nelle regioni limitrofe, quindi ci siamo attrezzati».«Il Sistema sanitario regionale si è preparato adeguatamente, ci sono percorsi per i pazienti diagnosticati nelle zone periferiche, nei pronto soccorso o dal medico di base. Siamo pronti per tutte le evenienze».«Proprio oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto una riunione con la direzione generale per prevedere nuove situazioni, in base all’andamento dei contagi, in uno scenario che si modifica velocemente: avremo la possibilità di ampliare comunque i posti a disposizione, ma considerando che solo a Malattie infettive ci sono già 16 posti a Perugia e 6 a Terni. Stiamo ragionando nell’ottica di una modifica graduale dell’accoglienza in caso di emergenza».«Certo, gli asintomatici possono tranquillamente curarsi nelle loro abitazioni, un luogo chiuso e sicuro. Solo il 5 per cento dei malati ha bisogno di un supporto intensivo, di controlli medici costanti. Per loro è necessaria l’ospedalizzazione. Per il resto, tendiamo a lasciare liberi gli ospedali».«Dobbiamo ricordare che è e rimane una patologia con mortalità collegata a situazioni già compromesse, in presenza di malattie pregresse. Parliamo quindi di età avanzata insieme a un quadro clinico di malattie croniche, come bronchiti, patologie neoplastiche o diabete».«Ma questo non significa impegnarsi meno, anzi: nel caso di questi pazienti, considerati più fragili, i nostri sforzi raddoppiano».«Febbre, tosse e mal di testa ci possono spaventare, sono tra i sintomi del virus. Ma l’elemento costante è la fatica a respirare, la dispnea, che indica una difficoltà polmonare, una difficoltà non solo alle alte ma anche alle basse vie respiratorie. Ma se sono stato a casa mia nell’ultimo mese, non mi sono esposto al pericolo di contrarre il virus con contatti in zone a rischio o con persone malate posso stare più tranquillo. Contro la psicosi collettiva, come successe per esempio all’inizio con l’Hiv, dobbiamo ricordare che il contagio non nasce dal nulla. Non basta camminare per strada per ammalarsi».«Sì, a oggi i casi positivi sono legati a viaggi, soggiorni in zone rosse o contatti con persone malate. Qui non c’è nessun focolaio».«Consideriamo sempre 14 giorni, come indica il Ministero della Salute. È vero che bisogna adeguare i criteri alle situazioni che cambiano, ma non dobbiamo perdere i punti di riferimento. E pensare che non tutti, adesso, hanno il coronavirus. Perché se tutti, indistintamente, vogliono fare il tampone al minimo sintomo, la sanità va al collasso».E questo è davvero il rischio che non ci possiamo permettere.