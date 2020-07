© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARSCIANO - E’ stato notificato ieri pomeriggio, intorno alle 17,30, un ulteriore provvedimento di isolamento ad un altro membro appartenente ai due nuclei familiari di belgi che stanno trascorrendo le loro vacanze sulle colline tra Monte Vibiano e Monte Lagello dove avevano preso in affitto un bel casolare con piscina.Alla prima persona, risultata positiva dopo l’esame fatto all’ospedale di Pantalla, ieri se ne aggiunto un altro che ha subito la stessa sorte dopo i tamponi di sicurezza estesi a tutti gli appartenenti ai due nuclei. La prima scoperta si è avuta dopo che la donna, arrivata domenica 19 insieme ai suoi familiari, ha accusato una sintomatologia che poteva far sospettare il Corona-19. Martedì prudentemente si è recata in ospedale dove, sottoposta a tampone, è risultata positiva.Il Comune di Marsciano, informato dalla Usl, ha prontamente firmato una ordinanza ed emesso un provvedimento di isolamento contumaciale per lei e di quarantena (14 giorni) per gli altri componenti la famiglia. Ieri analogo provvedimento del Comune per un membro dell’altro nucleo arrivato dal Belgio successivamente, ma sottoposto a prudenziale tampone, è risultato positivo.Quindi per il Comune stessa procedura per lui e per i suoi familiari appartenenti al secondo nucleo. Ora i due positivi stanno isolati in casa, dove vengono rigidamente rispettati tutti i protocolli di sicurezza, mentre i restanti del gruppo dei belgi stanno trascorrendo le vacanze, anche se un po’ rovinate per la quarantena, confinati all’interno dei limiti della proprietà territoriale del casale.La Usl Umbria 1 sta procedendo con tutte le necessarie verifiche relative al caso, per ricostruire gli spostamenti sul territorio e risalire a tutti i contatti che il gruppo può aver avuto con altre persone locali e non.Per la massima sicurezza sono stati sottoposti a tampone quanti hanno avuto sicuramente contatti con i belgi, personale di servizio, fornitori eccetera, ma al momento risulterebbero tutti negativi. Non va dimenticato infatti che in questo momento, in Belgio, c’è una insorgenza di positività pandemica che rende rischiosi tutti quelli che arrivano in Italia.