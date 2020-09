Coronavirus, altri 23 contagi in un giorno ma anche dieci guariti

PERUGIA - Altri 23 contagi nelle ultime ventiquattro ore: è quanto emerge dai dati della Regione sull'emergenza coronavirus, aggiornati alle undici di domenica 20 settembre.



Secondo quanto riporta il Dashboard della Regione, il numero degli attualmente positivi è salito a 490: una settimana fa il numero era di 443, una crescita tutto sommato contenuta anche grazie al grande numero di guariti. Anche nelle ultime 24 ore si registrano dieci persone guarite dal virus, numeri sicuramente confortanti.



Ancora, i tamponi eseguiti sono stati 187.607 e si registrano due ricoverati in più nelle ultime 24 ore, ed ora in tutto sono 33. Invariato il numero (4) dei ricoverati in terapia intensiva, così come quello dei decessi (83) dall'inizio della pandemia. © RIPRODUZIONE RISERVATA