Coronavirus, vanno a pesca al Trasimeno: denunciati

MAGIONE- Non c'è limite al mancato rispetto dei divieto di uscire da casa e di farlo solo per la stretta necessità. Così la polizia locale di Magione ha denunciato tre pescatori che avevano deciso di sfruttare la bella giornata di sole di venerdì ed erano arrivati sulla sponde del lago Trasimeno. I tre sono stati incertettati durante i controlli disposti dal sindaco Giacomo Chiodini. Alla vista dell'attrezzatura da pesca gli agenti non credevano ai loro occhi. Tra l'altro i tre denunciati, spinti da un'assurda passione irrefrenabile, arrivano, addirittura, da fuori del territorio comunale di Magione. © RIPRODUZIONE RISERVATA