PERUGIA In cinquemila, sui 16mila umbri individuati per essere sottoposti alla fase 1 della campagna di vaccinazione anti Covid-19, non hanno ancora deciso se aderire o meno. O meglio, non hanno risposto. Il dato è emerso ieri mattina nel consueto briefing settimanale della Regione sull’andamento dell’epidemia da Covid-19.

Il dato dice che su oltre 14mila operatori sanitari 4mila non hanno ancora riposto(e ieri è partito un sollecito), diecimila hanno detto sì e soltanto dieci hanno risposto no alla richiesta di vaccinarsi.

Più complessa la situazione delle case di riposo. Dove la Regione ha qualche difficoltà, come ha confermato il dg della sanità regionale, Claudio Dario, a chiudere il cerchio delle adesioni. Sui circa tremila anziani ospiti delle case di riposto umbre, in 1700 ancora non hanno riposto. Per questo la Regione ha inviato un sollecito sia a chi gestisce le strutture sia alle famiglie, soprattutto ad amministratori di sostegno e familiari degli anziani non autosufficienti che sono ricoverati.

«Entro domani(oggi per chi legge, ndr) devono arrivare tutte le risposte- dice il dg Claudio Dario per poter dare il via alla settimana d’argento della vaccinazione. I tempi stretti sono una garanzia di successo, posto che dove ci sono focolai in atto(il caso più pesante è quello della Muzi Betti a Città di Castello, ndr)non si può intervenire con il vaccino. Ecco perché lanciano un appello affinché alle nostre sollecitazioni tutti possano rispondere con il consenso informato».

A ieri in Umbria su 4.969 dosi erano stati vaccinati in 2.057 e sono arrivate altre 5.850 dosi. La fascia d’età che è stata più vaccinata tra gli operatori sanitari è quella che va dai 40 ai 49 anni con 546 somministrazioni della prima dose.

«La piccola Umbria- commenta l’assessore alla Salute Luca Coletto in convalescenza dopo aver contratto in Coronavirus- è partita bene». Il 2021 «sarà molto diverso» dal 2020, ha affermato ancora Coletto, «perché abbiamo imparato tante cose e stiamo attivando una strutturazione integrata per combattere il Covid e una delle armi più potenti è proprio la vaccinazione».

La prima fase, ha spiegato il dg Claudio Dario, andrà avanti per sei settimane e la fase 2, quella che porterà alla vaccinazione degli ultraottentenni (quasi 90mila) partirà la seconda metà di febbraio e quindi finiscono in fila anche gli insegnanti fragili.

È logico che molto è legato al tipo di vaccino. Dovesse arrivare in tempi brevi un anti Covid-19 che si può gestire non come quello della Pfizer (cioè a meno 75 gradi), ma con una temperatura tra i due e gli otto gradi, i tempi di vaccinazione saranno molto più brevi perché la Regione potrebbe mettere subito in campo i medici di famiglia. Dario spiega: «In due mesi abbiamo vaccinato 240mila persone con l’antinfluenzale, giusto per far capire le dimensioni della nostra capacità vaccinale». Per gli anziani della fase 2 ci sarà anche un servizio domiciliare in caso di necessità.

La prossima settimana la Regione avvierà un servizio di numero verde per informazioni sulle vaccinazion

© RIPRODUZIONE RISERVATA