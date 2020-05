Coronavirus, le regole per chi rientra in Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha emesso l'ordinanza, già presentata nei giorni scorsi, in merito alle disposizioni per i cittadini che sono rientrati e rientreranno in Umbria. Tra le principali disposizioni - riferisce una nota dell'ente - c'è l'obbligo di segnalare il proprio rientro alla Usl di appartenenza, di attendere di essere contattato dal servizio Igiene e Sanità pubblica (osservando tutte le misure di sicurezza e, se possibile, di rimanere in tale periodo in isolamento volontario), di osservare il divieto di spostamenti e viaggi unavolta rientrati (come da circolare del 2 maggio del ministero dell'Interno), di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta in caso di comparsa di sintomi per ogni conseguente determinazione.A sua volta il servizio di Igiene e Sanità pubblica provvederà a: contattare il soggetto, a procedere ad indagineepidemiologica, a disporre se ritenuto opportuno, eventuale indagine diagnostica e farsi carico, una volta ottenuto il referto, di gestire il restante percorso, compresa l'adozione di eventuali misure contumaciali qualora necessarie.