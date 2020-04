Coronavirus, in Umbria quasi 500 guariti. Calano i ricoveri

PERUGIA - Questi i dati sull'0emergenza Covid-19 resi noti dalla Regione e aggiornati alle ore 8 di venerdi 16 aprile: 1.337 persone (+ 8 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19; mentre gli attualmente positivi sono 788 (- 38). I guariti sono 492 (+ 44); risultano 294 clinicamente guariti (+ 4); i deceduti sono 57 (+ 2).

Dei 1.337 pazienti positivi,attualmente sono ricoverati in 142 (- 7); di questi 31 (- 2) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.771 (- 134); sempre alla stessa data, risultano 10.540 (+ 702) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso sono stati eseguiti 22.802 tamponi (+ 1.331). © RIPRODUZIONE RISERVATA