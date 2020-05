Coronavirus, in Umbria un contagiato in più e altri 15 guariti

PERUGIA - Questi i dati resi noti sull'andamento del contagio da coronavirus dalla Regione Umbria e aggiornati alle ore 8 di venerdì 8 maggio. Complessivamente 1.406 persone (+1 rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 180(-15). I guariti sono 1155(+15); risultano 61 clinicamente guariti (+7); i deceduti sono 71 (+1). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 53 (-3); di questi 6 (-3) sono in terapia intensiva.. Le persone in isolamento domiciliare sono 758 (-11), sempre alla stessa data risultano 17.331 (+327) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 dell’8 maggio, sono stati effettuati 44.223 tamponi (+1435). © RIPRODUZIONE RISERVATA