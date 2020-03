Coronavirus, in Umbria sette morti e 395 positivi

PERUGIA - Sale a sette il numero dei morti in Umbria in seguito all'infezione prodotta dal virus Covid-19: quattro nella provincia di Perugia e tre in quella di Terni. L'ultimo decesso è avvenuto nell'ospedale di Terni.

Dagli ultimi dati resi noti dalla direzione regionale Sanità 395 persone in Umbria risultano positive al virus, i guariti al momento restano 4. Dei 395 pazienti positivi 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 280 e 97 in quella di Terni; sono ricoverati in 99 (7 di questi sono di fuori regione), di cui 73 nell'ospedale di

Perugia e 19 in quello di Terni. Dei 90 ricoverati, 24 sono in terapia intensiva, 13 nell'ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni.