SPOLETO - Clitunno: Parma-Kerjota alla fumata bianca, tra i pali torna Lazzarini. Grandi manovre in riva alle fonti. Manca solo l’ufficialità ma ormai Sabah Kerjota (19) è un giocatore in orbita serie A. Il Parma, che lo seguiva da tempo, ha sciolto le riserve ed è pronto a contrattualizzare il talentino albanese cresciuto a Campello, autore di 15 reti nell’ultimo campionato di Promozione interrottosi a marzo. Grazie a questi numeri, il nome dell’attaccante classe 2001 era finito sul taccuino di diversi club professionistici, su tutti il Parma che lo avrebbe voluto con sé già alla Viareggio Cup, poi annullata per l’emergenza pandemica. In patria, allo Vllaznia Scutari, i primi passi fino alla Uefa Youth League giocata con la Primavera del club nel 2017/18. Nei mesi successivi l’approdo in Umbria e la prima stagione in Eccellenza con la Narnese che è bastata per farsi notare. La scorsa estate anche la Ducato Spoleto aveva provato ad accaparrarsi i servigi di Kerjota che invece ha scelto Campello sul Clitunno, dove risiede con la propria famiglia. Ora Parma: il diesse emiliano Daniele Faggiano può concludere direttamente l’operazione in quanto il ragazzo, forte dello status di extracomunitario, si svincola. La Clitunno, tuttavia, attende una comunicazione ufficiale e nel frattempo si gode il lancio di un suo giocatore tra i pro.LAZZARINIIl diesse Fabrizio Rossi è a caccia del degno sostituto ma intanto ha chiuso il colpo Marco Lazzarini (26). Il portierone ex Spoleto non ha resistito al richiamo del calcio giocato e ha accettato di tornare tra i pali biancoazzurri dopo un anno di stop dall’attività agonistica. Due anni fa il numero uno classe ’94 era stato tra i protagonisti della cavalcata campellina in Prima categoria e ora darà l’assalto alla Promozione a meno che la catena dei ripescaggi non offra la grande chance di un salto, per ora remoto, in Eccellenza. Lazzarini prende il posto di Andrea Cimarelli (29) che lascia per motivi lavorativi ed è corteggiato dal Massa Martana, mentre, salvo sorprese, il posto di secondo sarà di nuovo affidato a Saverio Mariani (30). Sul fronte conferme, inoltre, blindato il bomber ex Foligno Emiliano Gjinaj (29) che giocherà a Campello per il secondo anno di fila. La costruzione della spina dorsale, così, è già a buon punto ma Rossi lavora almeno su un altro paio di obbiettivi. A centrocampo, saltato il ritorno del centrocampista Lorenzo Cavadenti (23) che resterà alla Superga ’48 nonostante su di lui ci fosse forte anche l’interesse della Ducato Spoleto. Con gli ultimi aggiustamenti, comunque, la Clitunno rinnova la sfida alla Promozione dopo che la corsa interrotta dal Covid-19, si è fermata al secondo posto, a un passo dal titolo.