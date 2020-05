Coronavirus, la Regione: «Ridurre accessi al Pronto Soccorso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Vista la situazione «ancora delicata», la Regione Umbria invita i cittadini se possibile «a contenere gli accessi ai Pronto Soccorso ancora per qualche settimana». A lanciare l'appello, soprattutto per i codici verdi, è stato il direttore regionale alla sanità, Claudio Dario durante una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione Covid-19. Durante la quale ha spiegato che nella prima decade di aprile il ricorso alle strutture d'emergenza è raddoppiato. «Questo incremento - ha detto Dario - è il rimbalzo di una riduzione di accessi molto significativo che c'era stata nel mese di marzo».Per il direttore quindi un dato «assolutamente prevedibile». «Negli accessi per codice - ha aggiunto - si vede un incremento ancora più significativo per quelli verdi che possono trovare altre soluzioni nel territorio». Da qui l'appello. «Proprio perché - ha detto Dario - siamo in settimane molto critiche e delicate per l'evoluzione futura della nostra riapertura, se non c'è un motivo forte e importante un caldo invito è quello di ridurre gli accessi al pronto soccorso perché resta sempre uno degli ambiti più delicati del sistema complessivo».