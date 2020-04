© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Un solo caso in più, in provincia di Perugia, con quella di Terni per il secondo giorno consecutivo a quota zero nuovi positivi. Il totale è salito a 1.322 e dopo un mese è tornato sotto quota duemila il numero di persone in osservazione (1.996). Il trend di contenimento del contagio prosegue, dunque, consolidato dai numeri in discesa dei ricoveri: 159, cinque in meno rispetto a ieri.Per questo si può cominciare a guardare con un’altra prospettiva anche al fenomeno degli asintomatici, coloro che sono stati inconsapevolmente contagiati dal virus e che nella regione si stima possano essere al massimo 7mila. «Il virus c’è sempre, ma il contagio è stato contenuto - si osserva dalla Protezione civile regionale - e secondo una stima corroborata da dati non soggetti a valutazione (i ricoverati e i deceduti, ieri saliti a 54, ndr) al momento possiamo dire che difficilmente più di 7mila persone in Umbria abbiano avuto il Covid-19». Ma chi sono gli inconsapevoli? «Coloro che, ad esempio, hanno avuto sintomi leggeri, magari già a gennaio, che non si sono resi conto di aver avuto il virus e hanno continuato a fare la vita di prima. Oppure, coloro che si sono messi in isolamento fiduciario perché sentivano qualcosa, sono guariti e non hanno avuto il tampone perché non erano legati a un’epidemiologia o sintomatologia particolare. Soggetti che non potevano essere intercettati da qualsiasi forma di controllo clinico puntuale. Una percentuale di queste persone c’è, ma in Umbria non si può dire, visti i piccoli numeri degli altri indicatori misurabili, che il virus l’ha avuto il 70% della popolazione». Una percentuale rimbalzata dall’università di Harvard, per voce dell’epidemiologo Mark Lipstich per il quale dal 40 al 70% della popolazione potrebbe essere infettata dal covid. «Non sappiamo bene tutto ciò che è successo – si osserva ancora dalla ProCiv umbra - lo capiremo tra qualche mese, con l’analisi integrata di tutti i dati».Intanto, l’Umbria continua ad avvicinarsi quota zero che, viceversa, hanno subito lasciato Molise e Basilicata dove ieri si sono registrati, rispettivamente sei e un nuovo caso. Nella nostra regione, inoltre, continuano a scendere i malati, col tasso di guarigione del 49,6%, rispetto al 16% del Molise e al 12% della Lucania dove si registra un’incidenza cumulativa inferiore: 150 positivi ogni 100mila residenti in Umbria, 57 in Basilicata, 86 in Molise. Prosegue lo screening della popolazione, tramite test sierologici e tamponi, con 1.302 analisi effettuate ieri a fronte delle quali è stato scovato un solo positivo. Ad aprile il tasso di positività dei tamponi effettuati (il 60% del totale) resta quindi del 2%. Dopo un mese, è sceso sotto quota duemila anche il numero delle persone in osservazione: ieri 1.996 (il 15 marzo erano 1.995) e per la prima volta non ci sono stati nuovi isolati. Per il secondo giorno consecutivo, considerando anche coloro che sono usciti dall’isolamento, e il totale è rimasto fermo a 11.350.