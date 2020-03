MONTECASTRILLI «L'unica cosa che vorrei dire è di stare tranquilli perchè per quanto riguarda almeno me il Coronavirus è stata una febbre, senza tosse, senza grossi problemi. Sempre ammesso che sia veramente positivo»

A parlare è l'operaio di Montecastrilli di 30 anni, considerato il Paziente 1 affetto da Coronavirus in Umbria.

Lei non ha la certezza di essere positivo?

«No, il primo tampone è risultato positivo solo in una zona, quindi sono parzialmente positivo. Aspetto l'esito del secondo». (In serata è risultato positivo ndr)

Facciamo un passo indietro. Lei perchè si è messo in isolamento volontario?

«Io sono stato a Roma per una situazione lavorativa e ho incontrato un collega che veniva dalla zona rossa, sono stato a contatto con lui».

Ma il collega è poi risultato positivo?

«No, assolutamente no. Non facciamo allarmismo. Il mio collega sta bene, e anche la sua famiglia. Lui non ha sintomi influenzali, nulla, almeno per ora».

E allora perchè lei si è messo in isolamento volontario?

«Perchè lunedì ho avuto la febbre e quindi per senso civico e per rispetto delle persone con cui lavoro e della mia famiglia mi sono messo in isolamento volontario».

Ci può spiegare che sintomi ha avuto?

«Lunedì sera ho avuto la febbre e, da allora, non ho più avuto contatti con nessuno».

Che tipo di febbre era?

«Era una febbre normalissima. Prima ho avuto 37, poi è arrivata a 38 e allora ho preso una tachipirina. Mi si è abbassata ma martedì si è alzata di nuovo. Ho ripreso la tachipirina una seconda volta e mi si è abbassata definitivamente. Però, per senso civico ho avvertito il medico. Non ho nè tosse nè altro».

E cosa è successo?

«Mercoledì sono arrivate due infermiere di Amelia, vestite con un equipaggiamento tipo paramilitare e mi hanno fatto il primo tampone e il prelievo del sangue. Sono state bravissime e molto professionali. E la stessa cosa hanno fatto giovedì»

E poi?

«Poi mi hanno comunicato il risultato del primo tampone, parzialmente positivo. Aspetto il secondo».

Lei è una persona allenata?

«Pratico il nuoto e vado in palestra, sono giovane e fino ad ora senza particolari problemi di salute. Mi considero una persona allenata».

Come vive queste ore da paziente 1?

«Bene, sto bene, la mia famiglia sta bene. Il sistema ha funzionato. Invito tutti a seguire le indicazioni di precauzione e ad affidarsi al sistema sanitario».

Intanto, come ulteriore precauzione, anche gli amici dell'operaio con cui era uscito sabato, dimostrando lo stesso senso civico, si sono messi in isolamento volontario.

